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高通4G晶片 傳准供貨華為

經濟日報 / 記者林則宏／綜合報導

上海《第一財經》昨（13）日引述來自上游供應鏈廠商的獨家消息指出，高通已獲得美國政府向華為出售4G晶片的許可。消息人士稱，「（4G晶片許可）前兩天拿到的，5G晶片還沒拿到許可。」該公司主營業務之一為手機ODM，與高通、華為合作緊密。

報導指出，高通此前曾積極推動美國政府允許其與華為的合作。此次獲得許可後，可望加大華為在4G手機的供貨能力。

不過，華為與高通均未回應這項消息。

第一財經指出，高通是華為晶片主力供貨商之一，營收包括QCT（晶片業務）及QTL（專利業務）兩大類，高通憑其在CDMA等碼分多址的底層協議專利優勢，長期向手機製造商收取專利費。

報導稱，美國時間11月4日，高通在第4財季財報中表示已收到華為支付的18億美元專利費用。高通總裁Cristiano Amon在財報會議稱，華為為高通的行動晶片業務（QCT）創造一個擴大潛在市場的機會。若能獲得向華為銷售許可，將是一個完全正面的機會。

第一財經並指出，從接近華為供應鏈人士了解到，美國目前對包括顯示、圖像等多個關鍵元件的限制已逐步放開。

早前有近十家廠商表示已向美國申請繼續供貨華為的許可，包括聯發科、西部數據、中芯國際、旺宏、SK海力士、三星等。目前包括英特爾、AMD、Skyworks等多家晶片廠已獲得出貨華為許可。

華為 高通 4G

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