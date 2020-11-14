台積電超前部署 搶研發生力軍

台積電宣布結構性調薪成為各界焦點。業界觀察，台積電調高底薪是「超前部署」，為先進製程與量產需要的人力積極打底，底薪提高有助招募與穩定在技術、研發等領域的年輕生力軍。

台積電員工平均流動率雖不算高，但近年來對岸半導體、台灣IC設計大廠都看中台積電人才，讓台積電啟動結構調薪以固樁。根據台積電資料顯示，台灣員工去年年薪中位數159.6萬元，居半導體業第12名，優於同業。不過，比聯詠、聯發科、群聯等IC設計廠低。

台積近二年大陣仗徵才，因應未來業務高速成長、技術開發及擴廠計畫，去年下半年就擴大招募新鮮人與有工作經驗的新血，在新竹、台中與台南加開六場周末招募活動，去年度共有5,000名新員工，去年度新人比率提升至9.9%，居近五年新高。

為了7奈米擴產、5奈米量產以及投入更先進製程，台積電更是強力在校園、園區布點，今年新招募8,000名員工，創下新紀錄，更大舉在校園徵求應屆畢業生，半導體業者都感受到台積電「搶人」壓力。

人力市場調查報告顯示，台積電台灣廠區薪酬待遇在業界前10%，去年的「一年內新進員工」離職率約13.4%，略低於一般的15%。