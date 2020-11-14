台積電大加薪 明年調幅20％

台積電昨（13）日證實，明年起將在台灣進行結構調薪，幅度達20%，創下新紀錄 。台積電強調，好的薪資是延攬與留任人才的重要指標。台積電公布大幅度加薪政策，不但是半導體產業指標，更是高科技產業當紅議題。

台積電前一次結構調薪是2010年、幅度約15%。台積電表示，不影響年度3%-5%按照績效的調薪，優秀人才加薪幅度將更高於結構調薪幅度。以大學學歷起薪3.8萬元計算，調薪後達4.56萬元，碩士起薪4.5萬元，調薪後將達5.4萬元。

根據台積電公告，調薪對象包括直接聘僱的台灣地區正職、參與員工分紅的員工。台積電將部分變動薪酬轉換為固定薪酬，提升人才留任與招募的競爭力。

台積電去年4月已經進行年度調薪，台灣與其他區域調薪3%至5%、大陸調薪約7%至8%。台積電並未統計調薪增加的費用總規模，調整也不包含分紅，主要是將變動薪酬轉換為固定薪酬，基層員工受惠最大，對年輕新進員工更有保障。

到去年底，台積電員工總數5.1萬人，其中主管3.4萬人，其餘是產線與專業人員和助理，碩士以上學歷員工占逾八成。以碩士學歷工程師來看，全年薪酬約31個月本薪，已優於業界，包括保障14個月，及占比過半、高達17個月的分紅獎金。也因薪酬優渥，根據台積電公告相關數字，2015年至2019年期間，員工主動離職率最高不超過5%，2019年為4.9%。

台積電強調，「同仁是公司最重要的資產」。公司快速成長，固定薪酬的競爭力成為延攬與留任人才的重要指標。目前台積電全球員工薪酬（不包含退休金與福利）的中位數約163萬元，各廠區還有獎勵方案。