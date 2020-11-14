力積電8吋廠 擬增產能

經濟日報 / 記者鐘惠玲／台北報導

美國總統大選結束後變數排除，力晶集團創辦人黃崇仁昨（13）日表示，台灣是全球半導體製造業的中心，不論誰當美國總統，無法避免重視台灣。台灣是全球半導體與科技業的主要供應地，產業興盛與否決定台灣在國際中的位置。

黃崇仁指出，台灣正逐步擴大在全球半導體產能的領導位置，全球半導體產業除了IDM廠與記憶體，其他晶片幾乎都在台灣生產，台灣的產業位置相當重要。除了政府之外，民間與產業的努力，逐漸形成一種力量，現在看台灣在全球半導體製造排第一是沒問題。台灣未來前途將由台灣自己的實力，在全球科技業的影響力去決定。

黃崇仁也提到，隨產業演進，物聯網與AI等相關發展所衍生的晶片需求增加很多倍，台積電持續擴展最先進的製程技術，但相對成熟的製程，市場有大量需求，產能卻無法滿足。

黃崇仁說，過去從2016年至今，市場上晶圓代工產能沒有太多增加，成熟製程並沒有擴充，但包括面板驅動IC、感測器等都需要相關產能，卻供不應求。

黃崇仁表示，集團內的力積電除了12吋廠產能外，也有8吋廠月產能約9萬多片。目前晶圓代工產能吃緊，且相關供需失衡市況預期可能延續到明年，力積電已規畫擴充8吋廠產能，並加速相關進程，估計將可於明年底增加月產能2萬片。

12吋產能方面，力積電銅鑼新廠預計明年第1季至第2季之間可動土。

半導體 晶圓代工 力積

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