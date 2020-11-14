廣達泰國廠擴產 增資20億

廣達昨（13）日公告，增資泰國子公司約泰銖20億元（約新台幣20億元），視營運需求分次投資。

董事長林百里表示，這次新增產能只有泰國，廣達在中國大陸、台灣、美國與德國都有生產據點，放眼全世界的市場，產能從來都不是問題。

林百里說，美國製造的成本變高，美國的硬體生產工程師很難找，雲端設備只有最後組裝在美國做，其他東西在美國製造沒有好處，沒有好處就不要做。

廣達副董暨總經理梁次震表示，新的林口第三生產大樓將在明年5月量產。

在台灣的新增產能主要以生產伺服器為主，泰國廠主要是以消費性電子產品為主，例如智慧音箱等。

針對拜登當選美國總統後對全球經濟布局影響，林百里表示，美國新總統還沒上任，現在猜也沒有意義，但廣達已經準備好了，很多人關注美國與中國的關係變化，也許外界認為，拜登比較柔軟、能夠講道理及溫和，他仍覺得要靜觀其變。