生活市集雙11當日業績 較平日大幅成長5.5倍

創業家（8477）今日公布旗下電商平台生活市集雙11單日戰報，11/11當日業績較平日大幅成長5.5倍，當日新客數亦較平常提高4.8倍，雙11當天訂單數亦較平日成長4.7倍，整個檔期的瀏覽量更突破6,500萬、再次刷新雙11歷史紀錄。

而綜觀生活市集今年雙11檔期再創高峰，除了掌握「點數」、「多元異業」、「超值大獎」等三大關鍵主軸，推升消費者進站參與度及購買力度，看準疫情帶動國旅商機爆棚，自10月下旬攜手全台最大文創設計旅店集團「承億文旅」推出「旅遊大富翁！$11圓你的環島夢」活動，一路為雙11買氣熱度增溫，11/11當日登記人次更較平日激增超過8.8倍。

生活市集今年持續強化社群行銷的擴散效益，於雙11大檔期間同步推出觀看直播下單抽1111集集點、夯動態留言互動免費抽Apple Watch等方案，挹注雙11當日源自直播的業績為去年同期的1.2倍，11/9-11/11夯動態的貼文留言數較平日成長1.1倍，帶動社群傳播力並導流消費者的實際買氣。

根據資策會MIC針對雙11的最新調查顯示，消費者的購物訴求首重「價格便宜」，其次包含「網路購物金回饋」，而調查亦指出，「免運活動」仍最能吸引消費者，生活市集今年全面升級整體優惠規模，並緊扣三大活動主軸「多重點數大方送」、「多元異業超值好禮」、及「多項大獎消費抽」，全面擴大品牌聲量，雙11期間多波時段加碼，更創下單一場次最快1秒內發送所有點數的超高紀錄，帶動大量消費者湧入平台搶點。

生活市集統計內部數據表示，今年雙11期間最熱門的品類依序為「民生快消品」、「3C家電」、「居家收納」，約佔整體近5成的訂單。整體檔期前十大熱銷商品，以衛生紙、智慧型手機、天絲床包組最受消費者青睞。生活市集今年也針對旗下「生活市集自有品牌衛生紙」祭出年度下殺優惠價每包5.5元搶市，雙11檔期業績一舉衝破1,500萬元，躍上生活市集11月熱銷冠軍寶座，亦顯示雙11購物節有效大幅帶動消費者購物力道。