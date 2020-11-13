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長達45年軍管歲月，那段被遺忘的金馬戒嚴史

台灣IC業全年產值估3.21兆元 優於預期

中央社 / 新竹13日電

台灣半導體產業協會（TSIA）預期，第4季台灣IC業表現可望淡季不淡，產值將較第3季增加1.3%，全年總產值可達新台幣3.21兆元，年增20.7%，優於先前預期成長12.6%。

遠距教學與在家上班持續帶動筆記型電腦、平板電腦、監視器、電視與網通需求強勁，加上5G智慧手機及遊戲機新機效應發酵，國內半導體廠多看好第4季營運表現可望淡季不淡。

晶圓代工廠台積電、聯電與世界先進都預期，第4季營收將創單季歷史新高。感測晶片廠原相也預期，第4季營收將季增10%至15%，續創歷史新高紀錄。

TSIA預期，台灣IC業第4季產值可望不減反增，將達8780億元，季增1.3%，包括IC製造、IC設計、IC封裝與測試將可同步成長。

因第4季表現將優於預期，TSIA預估，台灣IC業今年總產值可望達3.21兆元，年增20.7%，不僅表現優於全球半導體業成長3.3%，增幅也將高於先前預期的12.6%。

TSIA預期，IC製造業今年產值可望達1.81兆元，成長23.4%，將是表現最佳的次產業。IC設計業產值將達8503億元，成長22.7%。IC封裝與測試業產值分別達3790億元及1725億元，成長9.4%及11.7%。

半導體 晶圓代工廠

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