貿聯持續看好家電、資料中心與電動車的成長需求

貿聯-KY（3665）今（13）日公布2020第3季稅後純益4.99億元，季減0.79%，年減5.49%，第3季每股純益3.83元，第2季每股純益為3.86元，去年同期每股純益為4.48元。

貿聯2020年前三季稅後純益12.39億元，年減8.29%，前三季每股純益9.49元，去年同期每股純益為11.46元。貿聯表示，2020第3季由於新冠肺炎疫情趨緩，車用、電器等產品的下游供應鏈全面復工，出貨已恢復常態。

若是看2020第3季個別產品方面，資訊科技類產品：數據中心電源線束出貨仍穩步爬升，惟電腦周邊產品出貨因庫存調整而減緩。電器用線：歐亞地區復工，出貨回升。在家工作(WFH)帶動小型家電需求上揚，出貨動能強勁。

至於2020第3季的車用線：車用出貨回復常態。北美電動車積極復工恢復產能；運動車受益於疫情需求，出貨成長。醫療線束：出貨維持穩定。工業用線束：半導體設備線束拉貨續強，惟季中中美貿易戰升高，短期拉貨力道略有收斂。

貿聯2020第3季產品占營收比重，IT產品占36%，電器27%，車用17%，醫療5%，工業10%，太陽能與光通訊各占1%，其他為3%。

展望未來，貿聯表示，雖然全球生產與商業活動於第3季陸續重啟，然而第4季歐美等地區疫情再次升高，供應鏈仍需審慎應對。

至於未來兩季營運展望，貿聯表示，對於疫情下帶動的家庭需求，如小型家電、運動越野車、數據中心服務等，仍抱持向上的趨勢。其次，電動車客戶加州與中國廠產能持續創高、儲能裝置搭配間歇能源的大趨勢等，顯示電動車、儲能裝置等長期展望仍值得期待。

此外，工業用半導體設備，因全球5G產品相繼推出，以及記憶體擴增的相應需求，將繼續帶動工業用線束穩步成長。 資訊科技類產品下，電腦周邊產品(擴充基座、訊號轉接器dongle 等)出貨可能因需求略有收斂而放緩，但有利於公司產品組合持續優化的長期策略。