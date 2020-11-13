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長達45年軍管歲月，那段被遺忘的金馬戒嚴史

宏碁電競筆電老美最愛 Q3拿下美國銷售冠軍

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

宏碁（2353）積極布局全球電競市場，根據最新市調資料顯示，宏碁電競筆電第3季全球年增率達34%，超越業界均值，並拿下美國銷售冠軍，以22.8%市佔率排名第一；同時在阿根廷、巴西及哥倫比亞奪下市佔第一。除此之外，宏碁電競筆電亦在全球多國取得佳績，包含奧地利、哈薩克及菲律賓等地取得領導者地位。

宏碁更是在泛美主要市場以23.8%市佔率稱霸，泛美區域為：美國、加拿大、巴西、阿根廷、哥倫比亞、墨西哥、祕魯、智利。

宏碁電競筆電在世界各地市場的展現強勁動能，旗下電競產品研發著重玩家喜好，獨家的散熱技術更擁超過300項設計專利，更提供多樣化的電競產品組合供玩家選擇。此外，宏碁為提供玩家全方位的遊戲體驗，次世代電競社群平台PLANET9更跨出國際，於英國等地與名校合作舉辦賽事活動，從硬體、軟體到服務平台的電競體驗，滿足熱血玩家的需求。

電競筆電 宏碁

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