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長達45年軍管歲月，那段被遺忘的金馬戒嚴史

經濟解析／台積電調薪20%羨煞人 專家曝加薪兩大底氣

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導
台積電。 報系資料照片
台積電。 報系資料照片

台積電（2330）明年將結構調薪20%，消息傳出真是羨煞一堆人，引來高度關注，台經院研究員劉佩真直言，台積電今年營運表現超乎預期，且半導體產業景氣明年仍然看旺，兩大因素提供了台積電調薪的底氣；另外，她也強調，台積電此舉也是超前部署，提早防堵對岸再發動挖角大戰。

台積電第3季合併營收3,564.3億元，刷新歷史新高，稅後純益1,373.1億元，平均每天一開門就進帳14.92億元，每股純益5.3元，大賺超過半個股本，再創歷史新高；累計台積電今年前九月稅後純益3,751.19億元，每股純益14.47元。

台積電預估第4季合併營收124 ~127億美元之間；若以新台幣28.75 元兌1 美元匯率假設，毛利率預計介於51.5~53.5%之間；營業利益率預計介於40.5%~42.5%之間。

台積電基本面表現亮眼，在先進製程上更是領先對手，且持續往前推進，今年資本支出將創下歷史新高，預計明年還會再增加，顯見台積電對於景氣的看法正向且樂觀，法人也同樣看好半導體產業景氣明年將持續奔馳。

台積電今年來股價下盤中466.5元的歷史新高價，今日則是以平收盤新高462元作收，外資目標價喊上600元，更有本土投信上看700元，種種事項印證市場對台積電的信心。

台積電今日證實將在明年1月1日起進行結構調薪，將對直接聘僱之台灣地區正職且有參與員工分紅的同仁進行薪酬結構調整；台積電強調，「同仁是公司最重要的資產」，一直秉持這個理念照顧同仁。

台積電認為，隨著公司快速成長，年輕世代加入職場，固定薪酬的競爭力成為延攬與留任人才的重要指標；劉佩真分析，支撐台積電結構調薪的兩大底氣，一是今年營運表現超出預期，另外則是明年的半導體景氣持續看旺。

但是，還有一個因素則是，提早防堵對岸再發動挖角，劉佩真表示，美國總統選舉結束，拜登當選可能讓美中關係稍微放緩，但是，美國對中國企業的限制仍將會持續，頂多可能在非核心的部分上有一些的放寬，因此，對中國來說，走自己的路，去美化趨勢是勢在必行。

她認為，中國可能趁著緩衝期大舉發展自己的半導體產業，因此，也可能再大舉向台灣挖角，台積電在這個時點調薪，有助留住人才；另外，台積電身為產業龍頭，率先調薪，也可望在半導體業界發揮帶頭的效應。

由於台積電在美國亞利桑那州投資5奈米廠仍在持續推動中，且積極尋找人才，業界也傳出，這一次的結構調薪，除了留人，也是為了求才，進一步提高競爭力。

台積電的薪資福利已是業界指標，去年全球員工總體薪酬中位數約163萬元，新進碩士畢業工程師的平均整體薪酬約為31個月本薪；明年將進行結構性調薪，有部分的員工分紅會轉為固定薪資；但不論如何，這個調薪消息，還是引來社會高度關注與羨慕的聲音。

台積電 半導體 加薪

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