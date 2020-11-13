黃崇仁：台灣是半導體製造中心 產業興盛決定國際位置

在美國總統大選過後，力晶集團創辦人黃崇仁於13日出席2020物聯網產業大聯盟年會時受訪表示，台灣做為全球半導體製造業的中心，這條路繼續走下去的話，不論誰當總統，都不能避開對於台灣的重視。台灣是全球半導體與科技業的主要供應地，其他地方都需要台灣的存在，產業興盛與否會決定台灣在國際中的位置。

黃崇仁指出，目前看起來，台灣正慢慢擴大在全球半導體產能的領導位置，現在全球半導體產業除了IDM廠與記憶體，其他晶片幾乎大多都在台灣生產，所以台灣的產業位置相當重要。除了政府之外，民間與產業的努力，逐漸形成一種力量，現在看台灣在全球半導體製造排第一是沒問題。台灣的前途是由台灣自己的實力，與在全球科技業的影響力去決定未來。