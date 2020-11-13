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台積電威力強 「台南幫」環泥首度北上新竹設混凝土廠

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北即時報導

台積電持續擴廠，拉動國內科技廠辦需求，威力超強，「台南幫」旗下的環泥（1104）長期供應南台灣預拌混凝土市場，此次首度揮軍北上，在新竹投資設立新廠，11月開始加入投產，年產能約20萬立方米，占公司現有產能15%，可望挹注明年營運成長。

環泥主管表示，此次環泥主要是接收台泥合作廠商原有的新竹據點，由於台泥原本的新竹據點搬到竹北地區，留下舊廠，環泥評估竹科一帶科技廠辦對於混凝土需求熱絡，決定接手。

環泥為「台南幫」旗下公司，過去主力市場集中在南部，目前7個廠區包括位在台南的台南廠、永康廠，位在高雄的大湖廠、楠梓廠、鳳山廠、小港廠，以及位在屏東的潮州廠。另外環泥前幾年也投資台中廠，持股55%，屬於轉投資。此次則是首度揮軍北上，在新竹設點，完成北中南的串連。

環泥主管表示，以台積電為首的科技廠，因應這波台商回流趨勢，擴廠動作不斷，為國內混凝土市場帶來強勁支撐。尤其是護國神山台積電，擴產動作更是積極，南北同步展開，環泥的台南廠區就有受惠南科擴廠的需求；此次新竹設點，主要也是瞄準竹科商機。

業者表示，台積電蓋廠，除了主體建築需要混凝土，因為半導體製程相當精密，為了避免晃動，建築下方需要大量灌漿，因此對於混凝土需求量相當大，而且品質要求也相當高。其次，對於台積電等科技廠而言，能夠滿足品質和交期才是第一，不會隨便砍價，相關利潤也高於一般出貨，有利混凝土業者獲利提升。

環泥今天公布前三季稅後純益8.71億元，年增24.6%，換算每股純益1.33元。其中第3季稅後純益3.92億元，更比去年同期大幅成長62%。

國內另一混凝土大廠國產，同樣受惠這波台商回流效應，本周也公布第3季稅後純益7.2億元，比去年同期暴增2.1倍，已經是連續第二個季度獲利暴衝，顯示國內混凝土市場之火熱。

台積電 環泥

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