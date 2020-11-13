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realme三創品牌專櫃 14日開始試營運

經濟日報 / 記者何佩儒／即時報導
realme／提供
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OPPO分拆的獨立公司realme今（13）日宣布，插旗指標3C賣場－三創生活園區，realme三創品牌專櫃將於14日開始試營運，並於24日正式開幕。為帶給用戶最完善的服務品質，櫃位特別選在園區二樓，鄰近售後服務點（委託OPPO服務中心代理），以全新的一站式服務規劃，打造更便利的購物體驗。

realme表示，三創品牌專櫃為台灣市場第5間實體門市，佔地11坪，延續一貫清晰明亮的風格融合品牌色realme黃，營造兼具潮流與科技感的店內氛圍，不只在陳設上講究，realme重視線下與每一位用戶實際交流的機會，為提供寬敞舒適的對話空間，專櫃採用開放式空間設計，就算選購人潮多也有足夠的場域認真傾聽消費者心聲；店內商品陳列豐富，規劃手機和配件體驗區，還有尚未於台灣推出的realme智慧連網顯示器，標示著「coming soon」字樣，預告將引進台灣。

realme指出，三創品牌專櫃試營運首二日（11月14日至11月15日）正值線下雙11活動開跑，喜歡實機體驗後再購買的用戶，歡迎至全台realme品牌專櫃參觀選購。包含下殺幅度最大的realme X50 Pro限定組合，內容除手機外，還可獲得10000 realme 30W Dart閃充行動電源和新品realme Buds Wireless Pro，組合直降5,098元，超值價19,990元；以及獲市場好評的realme X3現省1,000元；realme Buds Air下殺800元，特惠價999元等優惠。

realme 三創

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