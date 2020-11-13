疫情像iPhone引爆手機需求 林百里：宅經濟只會擴大

輝瑞（Pfizer）近期宣布新冠肺炎疫苗傳出佳音，引發市場擔心宅經濟筆電需求降溫。對此，廣達（2382）董事長林百里形容，疫情就是一個激發點，就好像當初蘋果推出第一隻iPhone時，一出現就讓大家都想要智慧手機一樣，而居家工作（WFH）、遠距教學需求等宅經濟已經融入生活，因此趨勢是回不去的，不是疫情好就沒了，會越來越擴展。

輝瑞近期宣布新冠病毒試驗疫苗出現展現初期數據，激勵外界對於疫情可望降溫的想像，惟部分人士擔心，疫情降溫意味著居家工作（WFH）、遠距教學需求將減少，不利筆電產業出貨。

對此，林百里指出，當然希望疫情能趕快結束，這是所有人的希望，人類經濟活動被疫情影響很大，但經過這波疫情，網路經濟已經適應很多活動，相信是回不去的。

林百里比喻，疫情就是一個激發點，就好像當初蘋果推出第一隻iPhone時，一出現就讓大家都想要智慧手機一樣。

林百里分析，這波宅經濟像筆電才賣200美元，這種的價位卻能做這麼多有生產力的事，是值得買的東西，筆電非常好用，又便宜又薄又輕，尤其上課、工作不能用手機。

林百里指出，過去是一家人共用一個筆電，但疫情下就多買筆電，而且在公司方面，很多企業考慮在家工作，因為成本比較低，而且員工也比較喜歡，因此趨勢是回不去的，不是疫情好就沒了，會越來越擴展。