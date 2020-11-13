十銓海外傳佳績 明年若伺服器需求回歸有助景氣回正

十銓科技（4967）發布第3季財報，其中，第3季單季出現虧損，該公司表示，受到第3季IC平均較上季跌價10%影響，品牌銷售必須快速出貨，又逢台幣強勢升值，連帶影響第3季業績表現，不過，該公司也認為，若明年上半年伺服器需求回到常軌，將有利產業重回正向。

十銓表示，第3季受到DRAM和NAND FLASH市場跌價5-15%的影響，記憶體價格ASP降低，在庫存操作上必須加強銷售以平衡成本。

綜觀整體產業，疫情影響記憶體IC需求佔比最大的伺服器甚深。但第4季起iPhone 5G/ARM核心Mac筆電的發表、Chromebook持續熱銷、PS5 /Xbox Series X陸續上市，加上AMD/NVIDIA次世代顯卡較勁等，在消費市場上力拱記憶體 IC 需求不墜。有鑑於此，十銓2020 Q4將優先維持銷量，並衝刺高規高單價產品，以提振整體利潤率；2021年Q1~Q2間伺服器需求若回歸常軌，將有助產業重回景氣正向循環的榮景。

十銓嗅出市場波動，快速改變操作策略，因應疫情消費行為從實體轉換至電商，加速於全球各大電商平台推出多樣化的產品組合刺激銷售，並積極與國、內外各大主板及周邊廠商加強品牌合作，第3季大幅加碼行銷資源投入，全力衝刺產品市占。

十銓強調，該公司在美國亞馬遜的Prime Day收效卓越，同時在日本、英國、德國、菲律賓等地，銷量與營收貢獻也創新高。產品線部份，電競T-FORCE仍為銷售主軸，領先同業將規格戰場提早移往DDR4 3200 16GB 及 SSD 1TB 以上產品，重新定義十銓兩大品牌TEAM/T-FORCE在消費者心目中的市場地位；新品牌T-CREATE九月發表，即受到歐美多加代理及通路商青睞，陸續進入各大銷售平台，可望挹注接下來集團營運。