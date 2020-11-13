藍天Q3獲利季減近三成 EPS 0.36元

藍天（2362）第3季稅後淨利2.12億元，季減29.1%，單季每股盈餘（EPS）0.36元。

藍天公告2020年第3季財報，單季合併營收57.77億元，季增4%，營業利益3.62億元，年增9%，稅後淨利2.12億元，單季EPS 0.36元。

累計藍天前三季合併營收147.73億元，營業利益12.78億元，稅後淨利3.18億元，EPS 0.53元，每股淨值65.3元。

藍天筆電事業第 3 季接續前季宅經濟需求力道，陸續取得各國政府教育標案採購，加上電競、商務機種買氣暢旺，第 3 季出貨 45 萬台，今年前3季藍天筆電出貨量109萬台，年增6%；前3季筆電營收118億元，年增4%，換算美元收入年增9%，加上今年藍海機種銷售近6成，深藍海機種更熱銷超過一成，帶動獲利提升，營業利益率5.5%，較同期成長1.6倍。

展望第4季，客戶因應中國雙11購物節、聖誕節與農曆春節的鋪貨需求，已出現強勁追單潮，10月出貨量17萬台，第4季出貨將再刷新單季記錄。但市場主要零件缺料狀況會是筆電營運成長性的隱憂。

另值得一提，未來持續維持疫情生活宅經濟型態，市場對於筆電需求量熱度不減，歐洲客戶提早下長單已至明年第2季。放眼明年第一季新的VGA 顯示卡發佈，會迎來高階電競機種的換機潮，再加上今年底PS5和 XBOX Game console 配合發佈的電玩大作， 也會推升明年第一季的ASP，銷售可期。