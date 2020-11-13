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重回蘋果全產品線 郭明錤估嘉聯益明年EPS逾5元

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導

天風國際證券分析師郭明錤今(13)日最新報告表示，嘉聯益（6153）重回蘋果（Apple）全產品線，將成為明年iPhone 13、AirPods 3與mini LED iPad的關鍵受惠廠商。

郭明錤指出，預測嘉聯益將在明年重回Apple全產品線供應鏈，成為明年下半年新款iPhone （iPhone 13系列）、明年上半年新款AirPods (AirPods 3) 與上半年 mini LED iPad的關鍵供貨商。

他預測，iPhone 13將是首度採用電池軟板技術的iPhone機型，iPhone 12系列電池軟硬版供貨商包括欣興（3037）、華通（2313）、燿華（2367）、TTM；iPhone 13系列的電池軟板供應商則是嘉聯益、欣興、華通；預估嘉聯益可望取得iPhone 13與13 mini約40~50%電池軟板訂單。

另外，嘉聯益將首度取得TWS訂單，成為AirPods系列新進入者，預期嘉聯益將取得AirPods 3耳機軟板與充電盒軟板訂單，將顯著貢獻嘉聯益的營收與獲利。

郭明錤同時預測，嘉聯益將重新取得iPad聲學與光學零部件軟板訂單，成為mini LED iPad軟板關鍵供應商；預期mini LED iPad將在明年上半年中期量產，且嘉聯益將重新取得iPad聲學與光學零部件軟板訂單。

他指出，Google的5G Pixel手機毫米波天線、高階Windows筆記型電腦LCP傳輸板與5G基站PCB，將是嘉聯益明年非Apple業務關鍵新動能；Apple事業顯著成長，及瀚宇博（5469）入股後的成本結構顯著改善，則是明年嘉聯益兩大關鍵獲利動能。

郭明錤強調，受惠於重回Apple全產品線軟板供應鏈，預測明年嘉聯益Apple事業營收將年增約100%或以上；因Apple事業營收顯著成長，且瀚宇博入股後的成本結構顯著改善，預期嘉聯益明年EPS可望超過5元。

嘉聯益今日以31元開出，下跌0.35元，盤中翻紅一度拉升至33元，盤中漲幅2.55%。

嘉聯益 軟板 iPhone

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