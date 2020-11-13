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緯創積極擴產 股價重回30元大關

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

緯創（3231）第3季每股盈餘（EPS）1元，同時積極擴張伺服器業務，宣布擴充墨西哥廠產能，另也向聯合再生（3576）承租位於新竹縣湖口鄉之廠房，緯創積極擴產，顯示看到需求面暢旺，帶動今（13）日股價勁揚，盤中上揚逾3.5%，重新站上30元大關。

緯創昨（12）日公佈第3季財報，前三季合併營收達6,124.72億元，營業淨利為101.66億元，稅前淨利為120.58億元，稅後淨利為63.56億元，年增60.4%，每股盈餘為2.26元。

緯創第3季合併營收達2,175.94億元，營業淨利為36.23億元，毛利率5.4%、營益率1.7%、雙雙走升，稅前淨利為50.81億元，稅後淨利為27.84億元，季減2.1%、年增61.7%，每股盈餘為1元。

緯創並宣布，董事會決議透過 Wistron LLC 轉投資 Wistron InfoComm Technology (Texas) Corporation美金 2,800 萬元（約新台幣8億元），以因應墨西哥產能擴充需求；同時，因應業務發展及策略規劃需要，向聯合再生（3576）承租位於新竹縣湖口鄉之廠房。

而在先前與陸廠立訊集團簽訂收購協議，緯創以將緯新資通（昆山）、緯創投資（江蘇）及其相關業務讓售予立訊集團，協議中約定以明年1月1日為交割日，暫定之交易價格為人民幣33億元。

緯創

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