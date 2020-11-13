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台積電證實在台大舉結構加薪 元旦生效

經濟日報 / 記者尹慧中/台北即時報導

台積電傳出明年將結構調薪20%，對此，台積電今日證實，已發布公告元旦起將展開結構調薪，將對直接聘僱之台灣地區正職且有參與員工分紅的同仁進行薪酬結構調整。

面對詢問，台積今日回應強調，「同仁是公司最重要的資產」，台積公司一直秉持這個理念照顧同仁。隨著公司快速的成長，年輕世代加入職場，固定薪酬的競爭力成為延攬與留任人才的重要指標。

台積電強調，今(13)日台積公司內部公告，自明年一月一日起，台積公司將對直接聘僱之台灣地區正職且有參與員工分紅的同仁進行薪酬結構調整，將部分變動薪酬轉換為固定薪酬，以提昇人才留任與招募上的競爭力。此薪酬結構之調整，將不影響年度調薪作業。

台積電也指出， 未來，台積公司會持續兼顧股東及員工利益，同時提供員工與股東優質的薪酬及報酬，以善盡企業社會公民的責任。

台積電 員工分紅 股東

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