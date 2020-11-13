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台積電新進碩士畢業工程師 薪酬約31個月本薪

經濟日報 / 記者鐘惠玲/即時報導
圖為台積電。報系資料照片
圖為台積電。報系資料照片

台積電（2330）明年將進行結構性調薪，有部分的員工分紅會轉為固定薪資，而不論薪資組成結構為何，該公司的薪資福利向來是業界指標，其2019年全球員工總體薪酬的中位數約為新台幣163萬元，新進碩士畢業工程師的平均整體薪酬約為31個月本薪。

根據台積電2019年的企業社會責任報告書，該公司每年透過薪資調查，衡量海內外各營運據點總體經濟指標及薪資水準，進行適當薪資調整，維持整體薪酬競爭力。其2019年4月，對台灣及海外全體同仁進行本薪調整，台灣調薪幅度約為3%至5%、大陸地區約為7%至8%、其餘地區約為3%至5%。

台積電2019年全球員工薪資福利費用約1,099億元，年度人均薪資福利費用為新台幣214萬元。台積電全球員工總體薪酬的中位數約為新台幣163萬元，總裁與中位數員工總體薪酬約為180比1。

台積電台灣廠區各年度的獎勵方案分成二年實施，現金獎金採取當年度每季發放，員工現金酬勞則於次一年度發放。台積電2019年新進碩士畢業工程師的平均整體薪酬，除了12個月本薪、2個月年終獎金，還加上約17個月的現金獎金及酬勞，整體薪酬約為31個月本薪。其直接員工平均整體薪酬約為26個月本薪，每月平均收入為台灣基本工資的三倍。

根據人力市場調查報告顯示，台積電2019年台灣廠區整體薪酬位在業界前10% 水準，而其餘地區整體薪酬則位在業界前25%水準。

同時，根據台積電的企業社會責任報告書，台積電2019年共晉用5,087位新進員工，其中76.1%為30歲以下的年輕族群。到2019年底時，台積電員工總數為51,297人，包含34,137名的主管人員、專業人員與助理人員，以及17,160名生產線技術人員。

在台積電所有主管與專業人員中，擁有碩士以上學歷者占八成以上，在工作地點分布上，約九成員工位於台灣。台積電2019年全體員工離職率為4.9%，一年以內新進員工離職率為13.4%。

台積電 薪資

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