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相隔10年 台積電證實進行結構性調薪
晶圓代工龍頭台積電（2330）在相隔10年之後，將進行結構性調薪。該公司於今（13）日證實，該公司發布內部公告，從明年1月1日起，進行薪酬結構調整，部分變動薪酬轉為固定薪酬，且此薪酬結構調整，將不影響年度調薪作業。
台積電沒有透露這次結構性調薪幅度，但上次該公司進行結構性調薪是2010年，幅度大約為15%。
台積電強調，同仁是公司最重要的資產，一直秉持這理念照顧同仁。隨著公司快速成長，年輕世代加入職場，固定薪酬競爭力成為延攬與留任人才的重要指標。因此台積電13日進行內部公告，自明年1月1日起，將對直接聘僱台灣地區正職且有參與員工分紅的同仁，進行薪酬結構調整，將部分變動薪酬轉換為固定薪酬，以提昇人才留任與招募競爭力。
另外，台積電提到，在整體薪酬結構改變後，有部份員工分紅將轉為同仁的固定薪酬，員工分紅主要與公司營運績效成果有直接相關，而個人的績效、薪資及職級等，依然是員工分紅的考量因素。只要繼續創造好的營運成果，該公司整體薪酬一定仍是業界的佼佼者。
台積電指出，該公司會持續兼顧股東及員工利益，同時提供員工與股東優質的薪酬及報酬，以善盡企業社會公民的責任。
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