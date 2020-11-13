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傳台積電明年結構調薪20% 這些科技大廠也在找人

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

科技大廠釋出職缺，11月17日將於高雄加工區舉辦現場徵才活動。包括：光頡科技（3624）、旭宏科技、頎邦科技（6147）、台虹科技（8039）、明安國際（8938）、台灣博士電子及組弘科技等7家知名企業，總計提供165個職缺。

經濟部表示，此次現場徵才活動於11月17日（星期二）上午9時30分至11時，在高雄分處後棟第一訓練教室（高雄市前鎮區加工出口區中一路2號後棟2F）舉辦，職缺項目包括研發工程師、電鍍工程師、倉管員、技術員及操作工等，部分廠商還提供員工旅遊、三節獎金、年終獎金、免費供餐等福利，歡迎求職及轉職朋友踴躍參加。

此外，高雄加工區也呼籲求職朋友，可把握與雇主面對面應徵機會，宣傳自身優勢，增加錄取機率。若無法親臨現場的求職朋友，也可多加利用加工處官網查詢，找到理想的工作。

徵才活動 求職 工程師

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