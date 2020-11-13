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智原搶占智慧物聯網商機 擴展22奈米基礎元件IP應用

經濟日報 / 記者鐘惠玲/即時報導

ASIC設計服務業者智原（3035）搶占智慧物聯網商機，宣布其22奈米基礎元件IP解決方案已獲許多客戶採用，應用的IC產品包括網路監控攝影機、真無線藍芽耳機、物聯網系統單晶片，以及行動聲控人工智慧處理器等。

智原表示，上述IP組合於2019年末推出，基於聯電（2303）22奈米超低功耗（ULP）與超低漏電（ULL）製程技術，適用於需要延長電池壽命且高效能的新一代可攜式消費電子產品與物聯網晶片。

智原營運長林世欽指出，在很短的時間內，智原完善的22ULP/ULL基礎元件IP，已應用在多項熱門主流與新興消費電子產品應用中。藉由此套IP解決方案，客戶可便捷地部署新的22奈米設計或移轉原28奈米的設計到22奈米，以獲得更好的功耗、性能和面積表現。該公司也會持續擴展22奈米IP產品線，包括類比、時脈、高速介面等功能性IP，更進一步滿足客戶的需求。

奈米 智原 物聯網

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