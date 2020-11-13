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iPhone代工雙雄法說兩樣情 鴻海臉綠、和碩喜漲

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導
圖為代工廠生產線示意圖。（中新社）
圖為代工廠生產線示意圖。（中新社）

iPhone代工雙雄鴻海（2317）、和碩（4938）昨（13）日雙雙舉行法說會，由於iPhone 12新機延至本季上市，兩大代工廠皆預期本季將為全年單季高峰，不過，法人買盤不賞臉，鴻海今（13）日開盤即下滑逾1%，和碩則維持昨日上漲格局，今日早盤持續上揚近2.5%。

鴻海第3季毛利率6.2%，季增0.3個百分點、年增0.2個百分點。營益率2.5%，季增0.5個、年增0.1個百分點。稅後純益308.55億元，季增34.9%、年增0.6%。每股盈餘2.23元，優於第2季的1.65元。

展望第4季，從四大產品線概況來看，鴻海董事長劉揚偉指出，雖然大環境不確定因素仍在，但消費需求看來仍強，預期消費智慧產品將季增近1倍、年增個位數百分比。元件與其他產品亦受惠新產品發表帶動，亦可望季增、年增個位數百分比。

雲端網路產品方面，預期第4季營收可望持平第3季及去年同期，其中雲端服務商（CSP）需求持續強勁，可望季增達雙位數、年增逾1倍。至於電腦終端產品各細項產品需求則各以消長，預期整體表現將持平第3季及去年同期；從全年來看，預期今年鴻海表現是「開低走高，平穩度過」。

在和碩方面，第3季毛利率4.2%，季減0.2個百分點、年增0.4個百分點。營益率1.9%，季減0.1個百分點、年增0.1個百分點，稅後純益68.17億元，季減3.6%、年增8.3%，單季每股盈餘2.61元，為歷年同期新高。

展望第4季，和碩總經理廖賜政樂觀看待本季營運，通訊、消費性電子等非電腦產品可望成長，但NB因第3季基期高，加上零組件缺貨，預計第4季NB營收季減15-20%。

廖賜政表示，缺貨主要來自晶圓代工產能吃緊，最快明年第1季或第2季可紓解，疫情使得在家工作、線上學習、線上消費成為新的生活方式，只要半導體產能可以應付，正面看待第4季與明年營運，其中教育市場明年至少有30%成長。

鴻海 和碩

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