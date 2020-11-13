華邦電Q3獲利季減5成 EPS 0.08元

記憶體廠華邦電（2344）第3季單季稅後純益為3.31億元，較上季大幅減少53.3%，也較去年同期減少44%，單季每股稅後純益0.08元，第3季業績低於市場預期下，今（13）日該股股價開盤後下跌2%至3%。

華邦電第三季營收160.34億元，季增25.76%，年增19.47%，毛利率26.96%，季減2.34個百分點，年增0.47個百分點，第3季後純益3.31億元，季減53.3%，年減44%，單季每股稅後純益0.08元。華邦電第3季獲利下滑，主要由於管銷與研發費用增加及毛利率略為下滑所致。

華邦電累計今年前3季營收403.35億元，年增11.06%，毛利率26.89%，年減1.08 個百分點，前3季稅後純益9.54億元，年減35.06%，累計前3季每股稅後純益0.24元。

對市場第4季需求，該公司先前認為，消費性需求中，包括手機、遊戲機及電視等，都將是推升第4季NAND Flash的主要動能，尤其是遊戲機受到相當的明顯壓抑，而配合近期全球遊戲機大廠，包括任天堂Switch遊戲機已傳出熱銷、Sony 新款遊戲PS 5及微軟公司的Xbox新一代機型也都已經上市，遊戲機市場是第4季需求重心。

至於華邦電第4季業績展望，市場法人認為，該公司第4季整體營運應和第3季大約是持平表現。