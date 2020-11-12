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鴻海威州投資案不變 生產的產品可能調整

經濟日報 / 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海董事長劉揚偉。記者杜建重／攝影
鴻海董事長劉揚偉。記者杜建重／攝影

鴻海（2317）董事長劉揚偉今（12）日表示，只要全球G2狀況不變，鴻海在美國威州的投資案，不會因美國總統大選而改變，只是生產的產品可能調整，朝向資料中心，伺服器，軟體與人工智慧（AI）等方面去布局。

鴻海今天舉行法說會，法人詢問劉揚偉，美國總統大選後的影響，他笑說，「美國大選結束了嗎？我不知道」，劉揚偉預期，可能要到2021年1月20日後才能確定。

關於威州投資案？劉揚偉說，會依照市場需求規劃，未來只要全球G2狀況不變，鴻海在美國的供應鏈就有必要性，鴻海已經在威州陸續做不少投資，投資報酬要兼顧股東、生意、政府三方利益，因此，不管哪個總統當選，都會進行，鴻海投資威州，不是看哪一個政黨，而是看產品是否能夠賺錢。

他說，因應美中對立，鴻海很早就開始全球布局，未來供應鏈會變成區域化的生產體系，在美國的供應鏈有其必要性，集團在G2狀況出現前，就已經超前部署。

他指出，除了中國大陸之外，越南印度墨西哥都有相關布局，我們一直朝這方向推動，三五年前就開始做，看到G2之後，就做相關布局，並不是因為現在短鏈的趨勢，才開始做。

他指出，鴻海集團在美國威斯康辛州投資案一直按照市場需求、按照規劃進行，做什麼產品可能會有變化，可能布局伺服器、人工智慧與軟體等領域。

鴻海 美國大選 威州 劉揚偉

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