鴻海電動車事業貢獻佳 業績將提前達陣

鴻海（2317）董事長劉揚偉今（12）日表示，電動車平台「MIH聯盟」參與的企業名單，全球累積90家廠商表達意願要加入，包括高通、寧德、AWS、德儀、聯發科等大廠，由於大家反應非常熱烈，原訂2025年可以在財報上看到影響性的目標，可能提前在2023至2024年達標。

成立「MIH聯盟」，目的是希望透過聯盟成員，分享他們在電動車上的一些經驗跟知識，以此加速電動車開發時程、降低開發成本，MIH聯盟現在仍是鴻海的內部組織，劉揚偉表示，預計會在2021年6月底前成為獨立組織。

作為創始會員，鴻海和鴻華會把MIH平台現有的資料和技術無償分享，劉揚偉說，鴻海會把全球運營的經驗與實力，集合鴻華的平台設計能力，提供必要的資源， 來確保MIH聯盟的成功。至於詳細的聯盟章程，會在MIH聯盟獨立後，由創始會員共同訂定，「不然會被人家說，這是鴻海的聯盟」。

劉揚偉說，目前有90家廠商申請加入，大家的反應非常非常熱烈，這也反應了大家希望快速跟上電動車趨勢的需求。他認為，是否真能加速產品發、降低產品的開發成本，將會是聯盟未來最主要的兩大挑戰。

劉揚偉說，用規模製造降低成本，提升速度，一直都是鴻海擅長的事情，「我們有信心可以提出解方」。他預計．最快在2022年，會陸續看到MIH聯盟帶來的收入，到2023至2024年，將會在財務上看到比較關鍵性的影響，較原定2025年的目標提前。