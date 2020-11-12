iPhone 12帶動 鴻海第4季稼動率超過100%

鴻海（2317）2020年第3季財報三率三升，創近四年同期高點，在iPhone 12帶動下，董事長劉揚偉今天表示，客戶新產品需求優於預期，目前稼動率超過100%，用工人數達100多萬人，將帶動第4季的消費智能產品季成長近一倍，推升整體營收季增15%，年增個位數，法人預期，鴻海2020第4季營收有機會超越，去年同期單季營收次高紀錄。

展望2021年，劉揚偉說，2020年是開低走高，平穩度過，至於2021年，他說，消費智能產品仍樂觀，雲端網路產品持續看好需求，其中來自雲端服務供應商的伺服器全年仍將雙位數成長，電腦終端產品在2021年回歸正常，將小幅衰退，元件其他產品將會有高度成長，帶動2021年整體營收將有個位數增長。

鴻海今（12）日舉行法說會，在三率三升帶動下，2020第3季稅後純益 308.55 億元，季增 34.9%、年增 0.6%，每股純益 2.23 元，寫下 五 年同期最佳，優於第2季的1.65元，以及去年同期的2.21元。

鴻海2020第3季毛利率 6.2%，季增 0.3 個百分點、年增 0.2 個百分點；營益率 2.5%，季增 0.5 個百分點、年增 0.1 個百分點；淨利率 2.4%，季增 0.4 個百分點、年增 0.2 個百分點。

鴻海2020前三季毛利率 5.6%、營益率 1.8%，均持平去年同期，淨利率 1.7%，年減 0.2 個百分點，稅後純益 558.19 億元，年減 17.4%，每股純益 4.03 元，去年同期為4.87元。

鴻海2020第3季的四大產品線，從季增、年增來看，消費智能產品、雲端網路產品均優於預期，電腦終端產品符合預期，僅元件及其他產品略遜於預期。第3季產品營收占比，消費智能產品 43%、雲端網路產品 28%、電腦終端產品 24%、元件及其他領域 7%。

展望2020第4季，劉揚偉說，消費智能產品需求很強，元件及其他產品，也將季增與年增；電腦終端則因個別產品此消彼長，預估小幅衰退，雲端網路產品預估持平，但來自雲端服務供應商 (CSP) 客戶需求仍強，將季增雙位數，年增 一 倍以上。

至於2021年，劉揚偉說，毛利率達到7%目標不變，其中消費智能產品仍然樂觀，雲端網路產品持續看好，來自雲端服務供應商的需求全年雙位數成長，電腦終端產品則回歸正常，小幅衰退，元件其他產品，因為CMI持續擴張市占率，會有高度成長。