緯創昆山廠以33億人民幣出售給立訊 並擴充墨國產能

「台灣多數企業數位轉型沒有成功，主管要負最大的責任！」在12日的數位轉型未來行銷大會上，天下創新學院總監江逸之表示，企業數位轉型未成功的原因，常是因為主管並沒有與時俱進，他建議要數位轉型先從組織改造做起...

2020-11-12 18:16