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緯創昆山廠以33億人民幣出售給立訊 並擴充墨國產能

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導

緯創（3231）今（12）日召開董事會，通過擴充墨西哥廠與新竹湖口廠的產能，同時，旗下昆山廠出售給立訊，預定交割日為2021年1月1日，暫定交易價格為人民幣33億元（約新台幣142億元）。

緯創表示，該公司董事會決議透過 Wistron LLC 轉投資 Wistron InfoComm Technology (Texas) Corporation 2,800 萬美元，以因應墨西哥產能擴充需求。

另外，為因應業務發展及策略規劃需要，緯創向聯合再生能源公司，承租位於新竹縣湖口鄉之廠房。

至於緯創與立訊集團在2020年7月17日簽訂收購協議，以將緯新資通(昆山)有限公司、緯創投資(江蘇)有限公司及其相關業務，讓售予立訊集團，協議中約定2021年1月1日為交割日，暫定之交易價格為人民幣33億元。

緯創也通過，2020年前三季合併營收達6,124.72億元，營業淨利為101.66億元，稅前盈餘為120.58億元，稅後純益為63.56億元，年增60.38%，每股純益為2.26元。

緯創2020年第3季合併營收達2,175.94億元，營業淨利為36.23億元，稅前盈餘為50.81億元，稅後純益為27.84億元，季減2.14%，年增61.67%，每股純益為1元。

緯創 立訊

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