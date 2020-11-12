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奇景本季業績估增一成 積極張羅明年產能

經濟日報 / 記者鐘惠玲/即時報導

在美掛牌的IC設計大廠奇景光電於12日公布第3季財報，營收與毛利率等表現都優於原先預估，該公司並估計本季營收將季增一成，毛利率有望創新高。

奇景第3季營收約為2.39億美元（折合約新台幣70.68億元），季增28.3％，年增46.1％，受惠於產品組合，毛利率提升為22.3％，季增1.3個百分點，稅後淨利為850萬美元（折合約新台幣2.49億元），季增5.11倍，也優於去年同期的虧損狀態，每ADS盈餘為4.9美分（折合約新台幣1.44元）。

展望第4季，奇景預估，營收將季增約一成，毛利率有機會達約29%，創單季歷史新高，每ADS盈餘估計落在15美分至16美分之間（折合約新台幣4.42至 4.71元）。

目前晶圓代工產能吃緊，奇景認為，現階段在8吋及12吋的成熟製程，供需正出現結構性變化，成熟製程的產能短缺情況可能於未來幾年內持續。該公司對於明年的晶圓代工需求，正積極應對，確保明年產能將可超出奇景今年的出貨量。

新台幣 毛利率

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