由田前三季每股賺2.01元 衝刺PCB檢測應用

AOI設備廠由田（3455）今（12）日公告2020年第三季財報，單季合併營收7.65億元，創歷年同期次高，季增56.02%、年增11.86%，單季每股稅後純益（EPS）約1.78元，為近五季新高，至於累計前三季每股稅後純益約2.01元，則較去年同期6.56元下滑。

由田表示，近年產品線延伸，除了載板、軟板等高端檢測設備受5G驅動可望持續暢旺外，另開發PCB智慧製造檢測設備、Mini LED載板檢測量測四合一設備、半導體封裝RDL檢測設備等，多元領域已收成效，陸續打入一線領導大廠，預計新設備訂單亦將成公司主要營運成長動能之一。

展望明年，由田表示，2021年非面板類檢測設備將成營收主力，占比估可達 60%，面板檢測設備營收比重則估降至40%，在非面板比重拉升下，全年毛利率及獲利可望較今年為佳。

由田表示，今年上半年因疫情影響，客戶設備安裝進度稍有暫緩，下半年隨兩岸疫情趨穩、面板供需漸趨平衡、5G/HPC帶動高階設備拉貨，預估整體營收逐季攀升趨勢不變。

展望第4季，由田提到，除匯兌損益仍為不可預期因素外，就本業而言，在載板、軟板、半導體等銷售挹注下，可望進一步帶動營收及毛利率優化，全年營收表現審慎樂觀。

由田日前已公告十月單月營收3.01億，年成長 148.55%，創歷年同期次高，且自今年一月起連續十個月成長，依以往經驗第四季為由田歷年營收高點，法人樂觀看待公司後續展望。