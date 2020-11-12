經濟解析／鴻海法說會釋出什麼訊息？ 六大重點一次看

正值台股持續挑戰歷史新高的時刻，蘋概三王之一的鴻海（2317）法說會釋出的訊息，吸引市場高度關注，除了財報驗展望之外，尤其是面臨美國總統將換人做，鴻海在全球布局上的對策，包括威州及印度等地的投資，還有跨足電動車領域的策略等都是法人聚焦的重點。

鴻海今（12）日召開法人說明會，董事長劉揚偉針對外界關心的議題提出說明，綜合整理法說會六大重點，包括第3季財報、第4季展望、美國威州投資、購買馬來西亞8吋晶圓廠、全球布局現況、MIH電動車開放平台等，供投資人快速掌握。

1：鴻海第3季三率三升，每股純益2.23元，累計前三季每股純益4.03元:鴻海第3季合併營收1兆2,915.41億元，季增14%，年減7%；毛利率6.2%，營業利益率2.51%，淨利率2.39%；稅後純益308.55億元， 季增34.85%， 年增6.22%，每股純益2.23元。

鴻海累計前3季合併營收3兆3,490.11億元，年減7.01%；毛利率5.62%，年減0.2個百分點；營業利益593.71億元，營益率1.77%，年減0.04個百分點；稅後純益558.18億元，每股純益4.03元。

2：展望第4季及明年營運，預估第4季整體營收較第3季雙位數百分點成長，較去年同期小幅成長；預估明年整體業績個位數百分點成長:鴻海表示，第4季新產品需求優於預期，預估消費智能產品季增1倍，年增個位數百分點。

第4季雲端網路產品較約與第3季和去年同期持平；雲端服務供應（CSP）較較去年同期倍增；電腦終端產品各產品線各有消長，整體表現持平；元件及其他產品隨著新產品發表，預估季對季和年對年都有個位數的成長。

鴻海認為，今年全年表現將是開低走高，平穩度過；展望明年，預估全年整體業績成長個位數百分點。

3：美國威州投資照計畫進行:鴻海董事長劉揚偉表示，在威州投資已經3年了，相關的布局還是維持原來規畫進行，所生產的產品當然要符合市場需求，因此產品可能會有變化，但是與那一個黨執政無關，主要是跟市場需求有關。

4：鴻海揪團打造MIH電動車開放平台:鴻海在法說會秀出MIH合作夥伴名單，國際大廠AWS、 高通、微軟、德儀、聯發科、寧德等大咖雲集，董事長劉揚偉表示，目前已經有90家廠商表達參加意願，反映出大家都想跟上電動車的新業態；目前MIH是鴻海內部組織，預計明年6月底前將會成為獨立的組織。

5：搶進8吋晶圓代工領域，劉揚偉證實集團出資競標馬來西亞8吋晶圓廠:半導體晶圓代工今年市況熱絡，除了先進製程之外，8吋晶圓代工產能也是相當緊俏，劉揚偉證實的確有出資競標馬來西亞8吋晶圓廠，但不透露金額，他表示，預計在年底將會有結果，目前持續關注中。

劉揚偉說，馬來西亞的晶圓廠是8吋廠，最近8吋晶圓廠很搶手，其實鴻海早就看到了，並不是只有台積電的大IC ，很多小IC也是很搶手，尤其是在電動車上會用到很多，他強調，晶圓廠 IC 的相關布局都是朝著3+3的方向在進行。

6：全球布局趨勢:劉揚偉表示，鴻海的全球布局很早就開始，包括威州、印度等地的投資，他說，威州已經有3年，目前還是照計畫進行，未來生產將會是區域化生產體系，不是因為跟現在的供應鏈變化才調整，而是早就開始布局。

劉揚偉指出，對鴻海來說，方向在那邊一定會往那邊走，去當地生產是符合趨勢的，但明年在印度就達成在中國的規模是不可能的，就算未來5~10年也不可能，因為中國畢竟花了30多年，印度的投資應該也要花相當的時間。