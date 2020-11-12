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數位轉型從何做起？ 主管先換腦

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
天下創新學院總監江逸之表示，企業數位轉型要從主管、組織改造開始。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
天下創新學院總監江逸之表示，企業數位轉型要從主管、組織改造開始。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「台灣多數企業數位轉型沒有成功，主管要負最大的責任！」在12日的數位轉型未來行銷大會上，天下創新學院總監江逸之表示，企業數位轉型未成功的原因，常是因為主管並沒有與時俱進，他建議要數位轉型先從組織改造做起。谷歌副總經理林明展則分析，比起過去平面投放廣告，現在許多消費者都會透過影片進行消費決策，是值得注意的趨勢。

轉型從主管開始

江逸之說，根據他們在台灣前2000家企業、加上瑞典與瑞士的調查，台灣多數企業其實在數位轉型中比較找不太到方向。他認為，原因是因為許多企業會認為數位轉型要花很多錢，而且不一定會馬上見效。加上許多企業的思維還是停留在以前，即使引進數位人才（如資管系等相關科系學生），如果還是用舊思維管理，當然不容易完成轉型、留住人才。

「我認為數位轉型要先作的，反而是組織調整。」江逸之說，接下來才作流程的優化與系統的建立，如果很早就添購數位裝備，卻無法理解數據對於消費行為、行銷的意義，那裝備也是白買。

慎選市場、經營模式

谷歌客戶解決方案副總經理林明展提到，隨著數位化的加速，台灣中小企業必須面對關鍵選擇以及具備關鍵能力。關鍵選擇是：市場、模式與行銷。東南亞是跨境電商目前的熱門投資地區，但各地的消費習慣、支付模式都不同，因此慎選市場非常重要。

再來是經營的模式，如果要建立自己的品牌官網，對於建立品牌形象、提升顧客忠誠度很有幫助，若使用第三方電商平台的話，雖然是大量標準化的品牌競爭，但知名度與流量會建立比較快，並且獲得較便利的營運流程與服務。最後是行銷的成效，他建議廠商不要在執著於過去在意的廣告轉換成本，否則容易變成在同溫層多次投放廣告的模式，但這樣就很難拓展消費族群。

「影片的宣傳效果比圖文廣告還要強！」林明展表示，比起過去大量用平面投放廣告，90%的消費者會透過youtube探索新產品（如開箱影片），因此如何善用影音能力行銷很重要。

Z時代消費崛起

臉書大中華區業務總監Emerald Yu表示，18到24歲的Z世代是「數位原住民」，他們一開始就已經是利用行動裝置探索世界，而且世界有41%人口不滿25歲、台灣也有16%，因此企業愈來愈重視與年輕世代的對話。她分析，Z時代的特徵是更有動力進行不間斷的學習，再現商教學社群的註冊率遠比其它世代高，也會因此與更多同齡交流，展現自我價值。

「企業也最好有自己的特色，並重視永續發展，更容易獲得Z世代青睞。」Emerald Yu提到，Z世代更容易使用社群媒體（如臉書、IG、Youtube）進行交流，以IG為例，Z時代的人高度使用限時動態與貼文進行互動，如果貼文或限時動態符合年輕人的想法，他們會更願意進行消費。

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