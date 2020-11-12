影／拜登當選鴻海威州投資生變？ 劉揚偉：從未改變

鴻海今下午舉行第三季法說會，針對拜登當選美國總統，鴻海集團是否會因此改變美國佈局？鴻海董事長劉揚偉巧妙回應：「美國大選結束了嗎？我不知道。」

鴻海下午的法說會由董事長劉揚偉和財務長黃德才主持。法人提問，美國大選過後，鴻海是否會做產能規劃的調整？劉揚偉表示，預估可能要到1月20號才能確定。