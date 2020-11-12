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影／拜登當選鴻海威州投資生變？ 劉揚偉：從未改變

攝影中心 / 記者杜建重／台北即時報導
鴻海董事長劉揚偉表示，對於威州投資案都朝著市場需求規劃，方向一直都沒有改變。記者杜建重／攝影
鴻海董事長劉揚偉表示，對於威州投資案都朝著市場需求規劃，方向一直都沒有改變。記者杜建重／攝影

鴻海今下午舉行第三季法說會，針對拜登當選美國總統，鴻海集團是否會因此改變美國佈局？鴻海董事長劉揚偉巧妙回應：「美國大選結束了嗎？我不知道。」

鴻海下午的法說會由董事長劉揚偉和財務長黃德才主持。法人提問，美國大選過後，鴻海是否會做產能規劃的調整？劉揚偉表示，預估可能要到1月20號才能確定。

對於威州投資案，劉揚偉指出，這個投資一直朝著市場需求規劃，從整個產業鏈預期的發展上，看到未來有兩條G2狀況，在G2上，在美國供應鏈有必要性，因此選擇威州，陸續做了不少投資，但這必須要在報酬上能夠兼顧到股東、生意及政府三方利益，在這些考量下會選擇不同的產品線放在威州，鴻海要投資威州的方向一直都沒有改變。

鴻海下午召開第三季法說會，由董事長劉揚偉（右）和財務長黃德才（左）主持，說明公司未來展望。記者杜建重／攝影
鴻海下午召開第三季法說會，由董事長劉揚偉（右）和財務長黃德才（左）主持，說明公司未來展望。記者杜建重／攝影

美國大選 鴻海 威州 劉揚偉 拜登

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