聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／拜登當選鴻海威州投資生變？ 劉揚偉：從未改變
鴻海今下午舉行第三季法說會，針對拜登當選美國總統，鴻海集團是否會因此改變美國佈局？鴻海董事長劉揚偉巧妙回應：「美國大選結束了嗎？我不知道。」
鴻海下午的法說會由董事長劉揚偉和財務長黃德才主持。法人提問，美國大選過後，鴻海是否會做產能規劃的調整？劉揚偉表示，預估可能要到1月20號才能確定。
對於威州投資案，劉揚偉指出，這個投資一直朝著市場需求規劃，從整個產業鏈預期的發展上，看到未來有兩條G2狀況，在G2上，在美國供應鏈有必要性，因此選擇威州，陸續做了不少投資，但這必須要在報酬上能夠兼顧到股東、生意及政府三方利益，在這些考量下會選擇不同的產品線放在威州，鴻海要投資威州的方向一直都沒有改變。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言