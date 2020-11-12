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知名企業進用身障員工不足 雅虎、微軟都上榜

聯合報 / 記者潘永鴻／台北即時報導

為督促事業單位符合法律規定，積極促進身障者就業，重建處從去年開始就鎖定重點企業，北市府勞動局緊迫釘人方式，高強度的叮嚀企業速提出僱用對策，解決問題。勞動局今指出，目前有十大家企業身障員工使用不足。

根據勞動局統計身障不足額進用企業有，香港商雅虎資訊股份有限公司台灣分公司9人、趨勢科技股份有限公司8人、長春石油化學股份有限公司 7人、凱基證券股份有限公司6人、台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司 6人、台灣微軟股份有限公司5人、研華股份有限公司4人、台灣科高工程有限公司（GOOGLE）3人、台灣亞馬遜網路服務有限公司3人、台灣德國萊茵技術監護顧問股份有限公司2人。

對此，凱基證券表示，由於適逢有身心障礙同仁離職及退休，目前身心障礙晉用比例約達八成，為更積極晉用身心障礙者，將會努力跟身心障礙就業服務機構合作，擴大招募人才庫。同時，亦已重新檢視評估外包人員聘用為正職之可能性，十月份已成功增聘2位身心障礙同仁，將持續努力推動達成足額晉用。

勞動局指出，知名的微軟企業一直是榜上常客，部分企業甚至長達10年以上未足額進用，在過去一年中，這些企業既無具體僱用對策，亦無意願解決問題，現行法律沒有罰責，也使他們能拖就拖。

勞動局表示，至今有88家企業進用了約150位身障者，並且跨足到足額甚至超額進用的行列，玉山銀行在108年時還不足進用7人，今年9月已達標並超額進用，僱用的身障者分別擔任分行行員、資訊人員及各類貸款業務承辦人員等職務，顯示企業多元化的僱用成果。

勞動局表示，一直以來長期足額僱用身障者的聯華食品、台達電子、勤業眾信、安心食品（摩斯漢堡）及永豐銀行等，在今年積極參與重建處推廣企業員工認識身心障礙就業者的系列活動，推動身障者的工作平。

在重建處及企業雙方共同努力下，本日出席的三商電腦、台灣三菱商事、元大銀行、玉山銀行、台灣卡西歐、泰金寶電通、康舒科技、萬寶華管顧、廣積科技以及鴻齡科技等10家企業，已完成足額進用的目標，其中7家企業達到超額進用，這10家企業總共進用身障員工人數從原本的107人，增加到185人，足足增加73%。

北市勞動局陳信瑜局長指出，僱用身障朋友非難事，本次特別要表揚這些進步已經成為足超額進用身障者的企業，期待藉由10家企業的成功進用事蹟，帶動其他不足額企業學習，共同促進身心障礙者就業。

陳信瑜呼籲企業應負起企業社會責任，並積極進用身障人才，只要適才適所就能成為企業的好伙伴。

身障者 玉山銀行

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