投資大馬晶圓廠 鴻海：有參與競標 今年底會做決定

鴻海（2317）今（12）日證實，集團正參與馬來西亞8吋晶圓代工廠矽佳晶圓（SilTerra）股權競標，鴻海董事長劉揚偉指出，預計今年底就會做出決定，但對於具體金額則不能透露。

鴻海今日舉行法說會，法人關注，原先市場盛傳，鴻海集團傳正參與馬來西亞8吋晶圓代工廠矽佳晶圓股權競標，鴻海今日證實此項競標案。

對此，劉揚偉指出，大馬晶圓廠一案預計在今年底會做出決定，集團確實有提出競標，並持續關注中，但對於投標金額則不能透露。

劉揚偉表示，大馬晶圓廠是一個8寸晶圓廠，最近8吋晶圓廠火紅，鴻海早看到了，這世界IC不只有台積電做的高檔IC，其實還有很多小IC，雖然不起眼，但少了它大的動不了，所以鴻海很早就佈局，其實大馬晶圓廠、IC設計廠都是朝集團「3+3」策略佈局。

外電先前報導，鴻海集團傳正參與馬來西亞8吋晶圓代工廠矽佳晶圓（SilTerra）股權競標，目前出價1.5億美元（近新台幣45億元），居競標者中最高價。

SilTerra於2001年開始量產，目前8吋晶圓月產能4.6萬片，支援小於90奈米製程。Silterra官網指出，根據市調機構IC Insights統計，該公司晶圓代工產值排名全球第16。