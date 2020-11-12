快訊

「冠軍牛肉麵用萊牛」惹怒業者 政院發言人丁怡銘致歉了

台美經濟對話20日登場 王美花證實將有望簽署MOU

聽新聞
test
0:00 / 0:00

投資大馬晶圓廠 鴻海：有參與競標 今年底會做決定

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導
鴻海今（12）日證實，集團正參與馬來西亞8吋晶圓代工廠矽佳晶圓（SilTerra）股權競標。路透
鴻海今（12）日證實，集團正參與馬來西亞8吋晶圓代工廠矽佳晶圓（SilTerra）股權競標。路透

鴻海（2317）今（12）日證實，集團正參與馬來西亞8吋晶圓代工廠矽佳晶圓（SilTerra）股權競標，鴻海董事長劉揚偉指出，預計今年底就會做出決定，但對於具體金額則不能透露。

鴻海今日舉行法說會，法人關注，原先市場盛傳，鴻海集團傳正參與馬來西亞8吋晶圓代工廠矽佳晶圓股權競標，鴻海今日證實此項競標案。

對此，劉揚偉指出，大馬晶圓廠一案預計在今年底會做出決定，集團確實有提出競標，並持續關注中，但對於投標金額則不能透露。

劉揚偉表示，大馬晶圓廠是一個8寸晶圓廠，最近8吋晶圓廠火紅，鴻海早看到了，這世界IC不只有台積電做的高檔IC，其實還有很多小IC，雖然不起眼，但少了它大的動不了，所以鴻海很早就佈局，其實大馬晶圓廠、IC設計廠都是朝集團「3+3」策略佈局。

外電先前報導，鴻海集團傳正參與馬來西亞8吋晶圓代工廠矽佳晶圓（SilTerra）股權競標，目前出價1.5億美元（近新台幣45億元），居競標者中最高價。

SilTerra於2001年開始量產，目前8吋晶圓月產能4.6萬片，支援小於90奈米製程。Silterra官網指出，根據市調機構IC Insights統計，該公司晶圓代工產值排名全球第16。

晶圓廠 鴻海 晶圓代工廠

延伸閱讀

鴻海MIH揪團打造電動車生態圈 90間大廠表達合作意願

拜登當選總統 鴻海劉揚偉妙回：美國大選結束了嗎？

鴻海今年開低走高、平穩度過 估明年營收個位數年增

鴻海Q3獲利季增34.9% EPS 2.23元

相關新聞

和碩：將投資1.5億美金 在印度設廠

代工廠和碩 （4938） 違規使用學生員工，今日舉辦法說會，和碩聯合科技總經理暨執行長廖賜政表示，和碩內部對此事痛定思痛...

違規使用學生工 和碩：痛定思痛 啟動兩大改革

和碩（4938）今（12）日舉行線上法說，面對日前違規使用學生工問題，導致大客戶蘋果震怒，和碩總經理廖賜政指出，公司內部...

知名企業進用身障員工不足 雅虎、微軟都上榜

為督促事業單位符合法律規定，積極促進身障者就業，重建處從去年開始就鎖定重點企業，北市府勞動局緊迫釘人方式，高強度的叮嚀企...

投資大馬晶圓廠 鴻海：有參與競標 今年底會做決定

鴻海（2317）今（12）日證實，集團正參與馬來西亞8吋晶圓代工廠矽佳晶圓（SilTerra）股權競標，鴻海董事長劉揚偉...

拜登當選總統 鴻海劉揚偉妙回：美國大選結束了嗎？

鴻海（2317）今（12）日舉行法說會，對於市場關注，拜登當選美國總統，鴻海集團是否會因應此改變美國佈局，對此，鴻海董事...

遊戲機供應鏈光環不滅 三大遊戲機品牌搶市

疫情助攻遊戲機消費商機擴大，三大巨頭銷售佳績一路從年初延續到年末，帶旺一系列供應商營運繳出佳績，且預期成長動能將持續至明年。

蘋果首顆自研處理器問世 估推升明年MacBook出貨量創高

TrendForce旗下顯示器研究處表示，在新冠肺炎疫情衍生的宅經濟效應下，今年Apple MacBook出貨量可望達1...

益登科技10億元聯貸 由新光銀行主辦

新光金控子公司新光銀行主辦益登科技股份有限公司（3048）五年期新台幣10億元聯貸案順利募集完成，日前於新光銀行總行舉行...

明基材攜手亞大、馬偕護專 扎根隱眼市場

明基材料（8215）今（12）日宣布，與亞洲大學視光學系、馬偕醫護管理專科學校視光學科合作，提供旗下品牌美若康的矽水膠隱...

電信業樂搭大平台 秀5G應用

2020年為台灣5G元年，5G開台後，相關應用商機如火如荼開展，電信業樂搭平台，邀請產官學界討論並展出5G應用，盼5G與...

中華電 獲資誠CSR獎

中華電信善用創新科技專業，實踐企業社會責任（CSR），昨（11）日中華電信「EYE社會創新客服中心」及「伴您好讀社區網路...

華碩Q3大賺百億 EPS 14.1元

宅經濟商機爆發加業外助攻，華碩昨（11） 日公布第3季毛利率、營益率、淨利率「三率三升」，營益率更衝上7.9%，改寫新猷...

熱門新聞

真的是素人！大同大學教授取代林郭當「很強的總經理」

儲蓄險解約違約金繳很大 他嘆：這種東西出現在世上要幹嘛？

為何螞蟻上不了市？ 陳冲：大陸金融監理機關亡羊補牢

中油在查德挖到石油！ 國營會：把油運回來具象徵意義

台塑電動卡車 後年上路

政院拍板！外國人也可領三倍券 約1.3萬人受惠

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。