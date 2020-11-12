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鴻海MIH揪團打造電動車生態圈 90間大廠表達合作意願

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導
鴻海董事長劉揚偉（本報系資料庫）
鴻海董事長劉揚偉（本報系資料庫）

鴻海（2317）今（12）日召開法說會，秀出MIH電動車開放平台合作夥伴名單，國際大廠AWS、 高通、微軟、德儀、聯發科、寧德等大咖雲集；董事長劉揚偉表示，目前已經有90家廠商表達參加意願，反映出大家都想跟上電動車的新業態；目前MIH是鴻海內部組織，預計明年6月底前將會成為獨立的組織。

鴻海表示，MIH構築新電動車生態圈，截至目前已有25個國家90家廠商有意參加，其中不乏國際知名企業，例如AWS、 Qualcomm、Microsoft、TI、Rohm、聯發科、寧德時代、ST等，這些夥伴都將一同參與 MIH 開放平台的合作與推動。

MIH聯盟是由鴻海創建，目前為鴻海的內部組織，預計明年6月底前會成為獨立的組織，在組織獨立後，鴻海與鴻華將是MIH的創始會員，同時也歡迎合作業者加入創始會員，聯盟的目的是透過聯盟成員分享其在電動車上的經驗跟知識，來縮短開發時程、降低開發成本。

鴻海表示，作為創始會員，鴻海和鴻華會把MIH平台現有的資料和技術無償跟夥伴分享；鴻海會將全球運營的經驗與實力，集結旗下鴻華先進的平台設計能力，提供必要資源，確保MIH聯盟的成功；MIH平台是一個電動車軟體和硬體開放平台，將邀請EV業界的專家們，來共同定義未來 MIH 平台的參考設計，及其在全球汽車行業供應鏈中的發展方向，以便各個領域的合作夥伴都能參與。

鴻海 電動車

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