廣穎連三屆榮獲德國國家設計獎肯定

記憶體品牌及模組廠廣穎（4973）長期在產品設計與研發上堅持不懈、精益求精的SP廣穎電通，日前再度以優異的「Type-C埠‧USB 3.1 Gen1高速介面‧OTG隨身碟-Mobile C10」榮獲德國官方最高榮譽「2021德國國家設計獎」(German Design Award)肯定，是連續三年獲得此殊榮，再次展現廣穎超凡的設計實力。

「德國國家設計獎」是由德國聯邦經濟和技術部所頒發的獎項，被譽為國際設計大獎中的「獎中獎」，連三年獲得此榮譽，不僅證明廣穎電通在產品設計上的深厚功力，更奠定了其在存儲市場中的設計領導地位，成為國際設計舞台上獨霸業界的得獎常勝軍。

廣穎強調，自成立以來即在產品的創作研發上不斷精進、求新求變，憑藉著獨樹一幟的產品設計與實用的產品機能活躍於各大國際設計舞台，舉凡德國iF產品設計大獎、德國Reddot設計大獎、美國IDEA傑出工業設計獎及日本GOOD DESIGN AWARD四大國際工業設計獎皆能看到廣穎不凡的產品創作，現今更是再度榮獲德國國家級獎項的肯定，為廣穎滿載的獲獎記錄再添佳績。

廣穎推出的Mobile C10，提供最高達128GB的儲存空間及5Gb/s的讀寫速度，為隨時所需的資料傳輸、容量擴充、與檔案備份而生，搭載USB Type-C (USB 3.1 Gen 1)介面，可自在悠遊於智慧型手機、平板、筆電及各式OTG裝置間進行資料、檔案處理；還具備熱插拔功能，使用期間可任意插拔也不用擔心裝置損壞，輕鬆享受無負擔的跨界傳輸。