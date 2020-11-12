拜登當選總統 鴻海劉揚偉妙回：美國大選結束了嗎？

鴻海（2317）今（12）日舉行法說會，對於市場關注，拜登當選美國總統，鴻海集團是否會因應此改變美國佈局，對此，鴻海董事長劉揚偉開玩笑回應，「美國大選結束了嗎？我不知道。」

鴻海法說會上，法人提問，由於美國總統大選由拜登勝出，鴻海是否會改變全球佈局，或美國威州設廠規劃。對此，劉揚偉開玩笑回應，「美國大選結束了嗎？我不知道。」

劉揚偉預估，總統大選結果應該要到1月20日才能知道結果，目前集團還是依照原先規劃進行，目前沒有調整規劃。

對於威州投資案，劉揚偉指出，這個投資一直朝著市場需求規劃，從整個產業鏈預期的發展上，看到未來有兩條G2狀況，在G2上，在美國供應鏈有必要性，因此選擇威州，陸續做了不少投資，但這必須要在報酬上能夠兼顧到股東、生意及政府三方利益，所以嘗試著不同產品線，但鴻海要投資威州一直沒有改變。

劉揚偉強調，不管美國哪個總統當選，集團都會依照計畫進行，除非G2狀況改變，但現在看到G2狀況不會改變。