系微攻5G商機 宣布支援Ericsson新型基地台

BIOS大廠系微（6231）今（12）日宣布，旗下旗艦UEFI韌體產品InsydeH2O，已搭載在Ericsson新一代LTE與5G新無線電基地台產品「Baseband 6648」量產出貨，為行動通訊網路產業提供技術解決方案。

Ericsson Baseband 6648是Ericsson RAN（無線存取網路）Compute家族的系列新品，能提供比現有Ericsson基頻設備多出三倍的系統容量。系微表示，InsydeH2O UEFI BIOS解決方案可以幫助Ericsson等主流通信公司，透過優化通信韌體技術支援來實現最新的x86系統功能，滿足全球快速增長的5G網路設備部署需求。

系微工程部副總經理梁順民指出，從Ericsson新推出的5G基頻產品可證明，系微的InsydeH2O解決方案，能夠為全新的5G網路設備提供全面平台技術支援，以及成熟、安全、可靠的韌體服務。

從系微目前的營收占比來看，筆電約占55%、伺服器約45%，其中伺服器專案數量穩定成長，占比較去年略有擴大。5G基地台則是系微今年新加入的業務，從上半年開始出貨，占第2季營收約4~5%，在5G需求擴張下，系微該部分營收有望持續增長。

系微日前也公告第3季財報，累計前三季每股純益3.49元，不但已經賺贏去年全年，也是9年來同期新高。系微今年因為宅經濟、遠距上班及教學風行，推升個人電腦出貨量大增，帶動業績成長，前3季營收、淨利及每股純益全都來到近9年新高。