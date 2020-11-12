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鴻海今年開低走高、平穩度過 估明年營收個位數年增
鴻海（2317）今（12）日舉行法說會，展望未來，董事長劉揚偉指出，預期今年表現是「開低走高，平穩度過」，在明年展望上，預計明年營收將呈現個位數年成長。
展望2021年，劉揚偉表示，消費智能產品排除疫情跟選舉因素，樂觀看待表現，在雲端網路方面看好需求，尤其CSP 2021年有雙位數成長。而在電腦終端上，疫情驅動的需求將逐漸回歸正常，所以預期明年會小幅衰退，元件及其他產品上，鴻海持續擴張市佔率，因此將有高度成長，估計2021年年對年營收將呈現個位數成長。
展望今年第4季，在消費智能產品，雖然有各種大環境的不確定因素，但消費需求看來仍然強勁。預期在季對季上會有接近一倍的成長，而在年對年上，則預期會有個位數的成長。
在雲端網路產品方面，季對季以及年對年的比較上預期都可以保持持平。其中在 CSP 的部分，今年第4季在季對季會有兩位數，以及年對年會有超過一倍的成長。
電腦終端產品上，細分產品線的表現，我們預測會各有消長，因此整體表現將會是持平；元件及其他產品：隨著新產品的發表，在季對季和年對年的表現，預期都會有個位數的成長。
劉揚偉指出，整體來看，今年全年表現將會是開低走高，平穩度過。
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