違規使用學生工 和碩：痛定思痛 啟動兩大改革

和碩（4938）今（12）日舉行線上法說，面對日前違規使用學生工問題，導致大客戶蘋果震怒，和碩總經理廖賜政指出，公司內部「痛定思痛」，並做了兩項改革，包含加速、加倍自動化，並改善招工、用工流程。

法人關注違規使用學生工問題，廖賜政表示，目前公司營運狀況正常，和碩內部「痛定思痛」，做了改革，第一，所有自動化加倍、加速，減少人力依賴，第二，改善內部流程，招工、用功流程及預算嚴密掌控，不會讓類似問題發生。

彭博資訊報導，位於加州的蘋果9日宣布，已將和碩列入觀察期，直到和碩完成修正行動前，將不再提供新業務給和碩。

對此，和碩先前發出聲明強調，客戶意思是若和碩不符合法令規範，才會暫停新業務，和碩目前就是確保遵循法令規範，盡全力完成客戶與當地政府法令。至於現有案子，則不受影響將持續進行。