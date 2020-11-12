Apple M1晶片助攻 2021年MacBook出貨量將創新高

蘋果11日發表自主研發的Apple Silicon M1處理器，以及2款MacBook筆電新品，調研機構TrendForce旗下顯示器研究處表示，在新產品與處理器加持下，預估2021年MacBook出貨量將以1,710萬台創下歷史新高，年成長可望達10%以上。

TrendForce指出，受惠於疫情所衍生的宅經濟效應，2020年Apple MacBook出貨量可望達1,550萬台，年成長23.1%，而明年將會持續成長。雖然13.3吋MacBook新品價格與舊款無異，但透過搭載Apple Silicon M1使MacBook自原本Intel X86架構處理器，轉為ARM架構處理器以後，可望大幅減少耗電量並延長使用時間。

同時，Apple Silicon M1所研發的各項功能與macOS Big Sur，也將持續強化蘋果旗下產品之間的互通性，提升使用上的便利性與運算速度。

目前M1僅搭載於13.3吋的MacBook Air與MacBook Pro，預計明年14吋與16吋MacBook Pro也將使用Apple Silicon M系列處理器，在產品線愈趨完整，以及產品效能顯著提升下，預期MacBook銷售動能未來仍會維持強勁力道。

TrendForce表示，依據目前推估2021年全球筆電市場的出貨年成長達1.9%來看，蘋果表現相對亮眼；不僅能憑藉首顆自製研發的處理器帶動明年Macbook出貨量，另一方面，蘋果在全球筆電市場的市占率也將由今年8%上升至明年8.7%。