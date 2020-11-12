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蘋果首顆自研處理器問世 估推升明年MacBook出貨量創高

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
蘋果發表最新13吋MacBook Pro筆電產品。（歐新社）
蘋果發表最新13吋MacBook Pro筆電產品。（歐新社）

TrendForce旗下顯示器研究處表示，在新冠肺炎疫情衍生的宅經濟效應下，今年Apple MacBook出貨量可望達1,550萬台，年增23.1%；同時，在Apple（蘋果）Mac系列筆電新品與Apple Silicon M1處理器加持下，預估明年MacBook出貨量將達1,710萬台，創下歷史新高，年增超過10%。

雖然13.3吋MacBook新品價格與舊款無異，但透過搭載Apple Silicon M1使MacBook自原本Intel X86架構處理器，轉為ARM架構處理器以後，可望大幅減少耗電量並延長使用時間。同時Apple Silicon M1所研發的各項功能與macOS Big Sur也將持續強化蘋果旗下產品之間的互通性，提升使用上的便利性與運算速度。

目前M1僅搭載於13.3吋的MacBook Air與MacBook Pro，預計明年14吋與16吋MacBook Pro也將使用Apple Silicon M系列處理器，在產品線愈趨完整，及產品效能顯著提升下，預期MacBook銷售動能未來仍會維持強勁力道。

TrendForce表示，依據目前推估2021年全球筆電市場的出貨年成長達1.9%來看，蘋果表現相對亮眼。不僅能憑藉首顆自製研發的處理器帶動明年Macbook出貨量，另一方面，在全球筆電市場的市占率也將由今年8%上升至明年8.7%。

MacBook Apple

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