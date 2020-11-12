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高通創新競賽 智慧貼紙奪冠

經濟日報 / 記者鐘惠玲/即時報導

晶片大廠高通公布第二屆高通台灣創新競賽優勝名單，第一名由智慧貼紙（Smart Tag）獲選，可獲得獎金12.5萬美元，第二名由宇心生醫（QT Medical）、業安科技（Yallvend）並列，各獲得獎金10萬美元。

第二屆高通台灣創新競賽有全台逾百支新創團隊踴躍報名，經過線上面談及評選，高通於5月公布10支團隊入圍名單，提供各入圍團隊1萬美元獎金，並展開為期半年的育成計畫，提供入圍團隊包括技術支援、工程資源協助產品開發，以及鼓勵提出專利申請的補助金。高通也安排籌組各種工作坊，提供入圍新創團隊在智財權及商業策略等方面培訓。

高通也在3月正式啟動高通台灣創新中心，為高通台灣創新競賽的基地，中心設置實驗室，內有LTE、NB-IoT、藍芽等技術測試儀器與工程師支援，提供競賽入選團隊測試與精進其產品或解決方案。

高通表示，這次競賽冠軍團隊智慧貼紙，透過AI及數據分析，以最低的學習成本和高投資回收率，協助客戶立即升級其機器和生產線。並列第二名的團隊，分別是宇心生醫及業安科技。宇心生醫致力於5G連網、人工智慧驅動的心臟監測儀技術挑戰，透過創新改善眾人的心臟健康；業安科技提供自動販賣機升級解決方案，將傳統的自動販賣機升級，具備雲端電子支付、遙測和ID檢測等功能。

高通 人工智慧 5G

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