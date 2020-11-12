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亞太電信奪「CSEA卓越客服大獎」11項獎 業界獲獎最多

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

亞太電信（3682）繼日前獲頒SGS主辦的「2020 知識管理標竿案例獎」後，今（12）日再度榮獲「2020 CSEA卓越客服大獎」等11項大獎，包含「最佳客戶服務團隊」、「最佳客服伴銷團隊」、「最佳客服電銷團隊」、「最佳客服系統技術團隊、「最佳客服訓練團隊」、「最佳客戶中心主管」、「最佳客戶服務之星」、「最佳客服行銷主管」、「最佳客服行銷之星」、「最佳現場管理主管」、「最佳客服訓練之星」等獎項。

亞太電信指出，此次評選活動由TCCDA台灣客服中心發展協會主辦，經由產經學界及第三方公正單位共同進行審核評選，表揚2020年各產業在服務體驗、行銷體驗、科技應用、訓練管理等領域，擁有卓越客戶服務表現，取得優異成績的企業及個人。而亞太電信本次評選一次榮獲11項殊榮，成為電信業中獲獎最多的企業。

亞太電信表示，5G時代來臨，未來將整合大數據、人工智慧等技術，提供多元服務，而處於分秒必爭環境下的客服中心，導入智慧創新應用、進行系統整合、集結大數據分析，提升客戶服務品質和作業效能，客戶問題「一次來電解決率」提升1成5，近6成的客戶能透過Gt APP自助服務解決問題。

亞太電信

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