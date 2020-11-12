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明基材攜手亞大、馬偕護專 扎根隱眼市場

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導
明基材料董事場陳建志。記者劉芳妙／攝影
明基材料董事場陳建志。記者劉芳妙／攝影

明基材料（8215）今（12）日宣布，與亞洲大學視光學系、馬偕醫護管理專科學校視光學科合作，提供旗下品牌美若康的矽水膠隱形眼鏡產品及專業內容，讓矽水膠隱眼教育可以深入至第一線專業視光人員養成過程中，未來攜手傳遞矽水膠隱眼的正確認知與使用習慣、把關民眾視力健康。

明基材料董事長陳建志表示：「2019年矽水膠隱形眼鏡在全球驗配市占己達65%，我們期許美若康能往下紮根至教育市場，引導未來的視光驗配人員透過理論與實作更了解矽水膠的特性，在未來職涯中以更全面的專業，協助消費者選配合適的隱形眼鏡、共同守護視力的安全與健康。」

明基材料與二校的合作內容，包含提供美若康矽水膠隱眼產品，做為驗配課程中的實作教材，以及教育課程合作，進一步教授矽水膠隱眼特性、應用與理論課程。未來學校專業師生也將協助美若康新品的開發，讓先進矽水膠隱眼的設計、產製、教育透過此次的產學合作，深耕台灣、與世界同步接軌。

亞洲大學蔡進發校長表示，本次與明基材料旗下品牌美若康合作，透過產業資源共同孕育出更多高專業素質的驗光師，未來更能發揮視光專業照護國人視力健康，創造多贏局面。

馬偕醫護管理專科學校校長陳裕仁表示，馬偕醫護近年在驗光生與驗光師考取率均高於全台平均，透過此次與美若康的合作，可以大幅提升視光科學生在實驗課程中的實務經驗，讓雙方在產業與學術領域上共榮成長。

明基材近年除了偏光片本業外，轉投資醫療新事業營收逐漸擴大，目前已營收占比已達10％以上。其中包括美若康等消費性醫療產品，以及包材、傷口護理等主攻醫院通路的專業醫療產品。

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