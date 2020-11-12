蘋果最強NB 未如預期降價

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電

蘋果10日推出首批搭載自家處理器「M1」的Mac電腦與筆電，儘管新款筆電起售價並未如市場預期降價，但蘋果強調，M1是旗下歷來最高效能晶片，具更省電、加快處理速度、更安全等特性。法人看好新品挾高性價比優勢，有望熱銷，帶旺台積電、廣達等協力廠。

蘋果新產品採用自主研發的M1處理器，代表蘋果將逐漸與合作15年的英特爾「分手」。台積電是M1處理器獨家代工廠，扮演重要的角色，相關晶片以5奈米生產，助攻台積電可期。台積電昨天股價隨蘋果新品問世起舞，終場漲6元、收457元，外資轉買4,286張。

此外，鴻海、廣達、雙鴻、奇鋐、新日興、精元、茂林、科嘉等，也是此次新款Mac電腦與筆電的重要供應廠，也將搶搭商機。

市場對蘋果推出自家處理器Mac與筆電正面看待。科技顧問公司Moor Insights & Strategy創辦人莫海德表示，蘋果採用自家處理器，每顆晶片將可省下150美元至200美元成本，「我們未見到蘋果新增任何昂貴功能，他們將迎來更高利潤」。

蘋果10日在「One More Thing」線上發表會上，發表使用M1處理器的新款MacBook Air、13吋的MacBook Pro和電腦主機Mac mini。這是蘋果9月發表新一代Apple Watch、10月推出5G版iPhone後，連續第三個月推出新產品。

這些新產品下周開始出貨，Mac mini起售價為699美元，比先前降價100美元。MacBook Air和MacBook Pro的起售價維持不變，分別為999美元和1,299美元。

蘋果 台積電 處理器

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