技術超車 甩開英特爾

蘋果與英特爾在維持近15年的合作後，卻在2020年11月10日正式宣告即將畫下句點。這一天，蘋果推出三款新Mac電腦產品，但是卻搭載自家研發的M1處理器，取代英特爾的處理器。正如15年前，蘋果宣告棄用自家和IBM、摩托羅拉共同開發的PowerPC處理器，改採英特爾處理器一樣。

與其說蘋果再次背棄「盟友」，不如說它為了完美自家產品的生態系，耗費十多年「磨一劍」。

事實上，蘋果十多年前就投入重金打造半導體部門，包括重大收購案。接著從2010年起，蘋果已為iPhone、iPad和Apple Watch等產品打造A系列晶片，近期代表作則是iPhone 12系列搭載的A14處理器。

現在同樣的晶片技術被帶入最新Mac筆電與桌機，代表所有蘋果電腦基本上都以同樣的架構運作。從這次蘋果M1處理器已採用5奈米製程生產，英特爾卻還在10奈米趕進度來看，蘋果的技術研發能力已超越英特爾。