華碩Q3大賺百億 EPS 14.1元

宅經濟商機爆發加業外助攻，華碩昨（11） 日公布第3季毛利率、營益率、淨利率「三率三升」，營益率更衝上7.9%，改寫新猷，單季大賺逾105億元，較第2季近翻倍成長，每股純益14.1元創新高。今年前三季每股純益22.5元，賺贏去年全年16.34元，更是近七年同期新高。

華碩昨（11）日舉辦法說會，共同執行長許先越指出，終端客戶對筆電需求強勁，加上目前通路庫存水準偏低，筆電訂單已看到2021年第2季。

針對第4季營運，許先越說，第4季筆電、零組件與周邊產品出貨都將季減一成，但較去年同期分別成長20%、40%，品牌公司全年最旺是第3季，第4季出貨量略為下滑是正常現象。

許先越指出，依目前訂單分析，明年第2季筆電需求仍然強勁，主要是上半年消耗掉的庫存，下半年還無法補足，NB缺貨狀況明顯，且出貨趕不上消費者的需求，明年上半年要先補足的庫存水位，就有助整體出貨量表現。

由於疫情帶來在家工作、遠距教學的筆電需求熱潮，華碩今年第3季品牌合併營收1,196.12億元，季增41%，年增35%；毛利率17.7%，季增1.4個百分點，年增2.4百分點；營益率7.9%，季增2.2個百分點、年增3個百分點。

本業表現出色，華碩業外也報喜，第3季業外收益47.58億元，其中包含利息收入，以及13.55億元匯兌收益，且轉投資亞旭虧損收斂至1.05億元。值得一提的是，即使新台幣強勢，但華碩上季沒有出現匯損，還有匯兌收益。

根據華碩財報，第3季稅後純益105.08億元，季增98%，年增87%；淨利率8.79%，季增2.54個百分點，年增2.42個百分點，每股純益14.1元。華碩統計，第3季營收比重為個人電腦占70%、零組件占30%；依出貨地區為歐洲占34%、亞洲42%、美洲24%。

累計前三季毛利率17%，年增3.4個百分點；營益率6.4%，年增3.8個百分點；稅後純益167.11億元、年增76%。